القائمة الكاملة لجوائز الدورة الخامسة لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما

كشف مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، أسماء الفائزين بجوائز المهرجان في دورته الخامسة، خلال حفل الختام الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان، والفنان لطفي لبيب عضو اللجنة العليا للمهرجان، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنانة سميرة عبد العزيز.

جوائز مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

فاز العرض الألماني «the case D’Arc»، بجائزة أفضل عرض متكامل خلال فعاليات المهرجان، فيما حصل العرض السوداني «فئران السلطان» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وحصل الفنان السعودي بدر الغامدي على جائزة أفضل ممثل، وتوجت الفنانة العراقية إيمان عبد الحسن رهيف بجائزة أفضل ممثلة، وحصد المخرج مينتور زيميبرا، من كوسوفو، جائزة أفضل إخراج، وفاز الفنان الأردني إياد الريموني بشهادة تميز في التمثيل.

ومنح المهرجان شهادات تقدير لجميع العروض التي شاركت في فعاليات دورته الخامسة، التي أقيمت في الفترة من 12 حتى مساء اليوم الجمعة.

مسابقة النصوص المسرحية

في مسابقة النصوص المسرحية، حصد الجائزة الاولى مناصفة كل من سميرة عبد الفتاح، من اليمن، عن مسرحية «بطاقة هوية»، وإياد الريموني، من الأردن، عن مسرحية «قبور العذاب».

وجاء في المركز الثاني وليد إياد، من سوريا، عن مسرحية «ترنيمة على مدار الزمن»، وفي المركز الثالث يوسف سمير عن مسرحية «شكاوى الشحاذ البصير»ـ من مصر.