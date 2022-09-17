«القابضة للمياه»: حملات بشواطئ الإسكندرية لتوعية الأطفال بترشيد الاستهلاك

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في بيان لها، مشاركة إدارة التوعية في «مهرجان الرياضة للجميع» لتعريف الطفل بالسلوكيات الصحيحة لترشيد استهلاك المياه ولكن بطرق ترفيهية وتفاعلية، مع تنظيم حملات على شواطيء الإسكندرية لتعريف الأطفال بترشيد الاستهلاك.

تعريف الطفل بالسلوكيات الصحيحة لترشيد استهلاك المياه

وأوضح أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب، أن الهدف من المشاركة هو تعريف الطفل بالسلوكيات الصحيحة لترشيد استهلاك المياه، وتضمنت الاحتفالية ألعابًا تفاعلية حديثة مثل: «لعبة الذاكرة والكرة والسلة والقرص الدوار».

ووجهت إدارة المتابعة الميدانية بشركة مياه الشرب بالاسكندرية، عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية، مع قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات دون تعاقد محال ومخازن ومغاسل.

تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة

وأضافت الشركة، أنه جرى تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة بمناطق أبيس الثانية، وخورشيد القبلية بنطاق فرع النزهة بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية، للحضور للتعاقد بعد تقديم كل التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.