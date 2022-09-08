مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بـ«صحراوي الفيوم» 

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، قبل قليل، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، حيث اختلت عجلة القيادة في يد سائق السيارة وفقد السيطرة عليها، وانقلبت في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، فيما توقف المارة وهرعوا لإنقاذ ومساعدة المصابين لحين وصول الإسعاف.

وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابين والجثة للمستشفى.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بدائرة المركز، ووجود متوفي ومصاب.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقل على الفور، ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، وتبين وجود جثة واثنين مصابين، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم للمستشفى.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بقيادة الدكتور هاني همام رئيس المرفق، بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تحرير محضر بالحادث

وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.