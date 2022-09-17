أسعار السيارات المستعملة أقل من 100 ألف جنيه في السوق المصرية
كتب:
أحمد عبد اللطيف
04:11 م | السبت 17 سبتمبر 2022
دايو لانوس- أرشيفية
شهدت سوق السيارات المستعملة، استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، وانتعاشة في حركة البيع والشراء لفئتي منخفضي ومتوسطي الدخل.
وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة في مصر شهدت انتعاشة في حالة البيع والشراء خلال الفترة الماضية وذلك بعد استقرار الأسعار، مطالبًا المواطنين باتخاذ عِدة إجراءات قبل شراء السيارة المستعملة، وهو فحص السيارات في مراكز صيانة معتمدة، والتأكد من أوراق ملكية السيارة، وضرورة الاستعلام أمنيًا عنها في المرور.
أسعار السيارات المستعملة اليوم
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عددا من السيارات المستعملة في السوق المصرية، كما يلي:
كيا شوما 2001
متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 69,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه
أوبل أسترا 2003
متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 70,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه
دايو لانوس 2 2003
متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه
دايو لانوس 2 2004
متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 72,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 82,000 جنيه
بروتون واجا 2005
متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 67,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه
شيفروليه أفيو 2005
متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 85,000 جنيه
كيا ريو 2005
متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 76,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 76,000 جنيه
شيفروليه سبارك 2009
متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة: 74,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه