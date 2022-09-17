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أسعار السيارات المستعملة أقل من 100 ألف جنيه في السوق المصرية

كتب:

أحمد عبد اللطيف
04:11 م | السبت 17 سبتمبر 2022
دايو لانوس- أرشيفية

دايو لانوس- أرشيفية

شهدت سوق السيارات المستعملة، استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، وانتعاشة في حركة البيع والشراء لفئتي منخفضي ومتوسطي الدخل.

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة في مصر شهدت انتعاشة في حالة البيع والشراء خلال الفترة الماضية وذلك بعد استقرار الأسعار، مطالبًا المواطنين باتخاذ عِدة إجراءات قبل شراء السيارة المستعملة، وهو فحص السيارات في مراكز صيانة معتمدة، والتأكد من أوراق ملكية السيارة، وضرورة الاستعلام أمنيًا عنها في المرور.

أسعار السيارات المستعملة اليوم 

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عددا من السيارات المستعملة في السوق المصرية، كما يلي:

كيا شوما 2001

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة: 69,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه

أوبل أسترا 2003

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة: 70,000 جنيه         

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه

دايو لانوس 2 2003

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه

دايو لانوس 2 2004

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة: 72,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 82,000 جنيه

بروتون واجا 2005

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة: 67,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه

شيفروليه أفيو 2005

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 85,000 جنيه

كيا ريو 2005        

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة: 76,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 76,000 جنيه

شيفروليه سبارك 2009

متوسط سعر السيارة: 76,000 جنيه         

أقل سعر للسيارة: 74,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه

 

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