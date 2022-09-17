كل ما تود معرفته عن كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة حلوان

كشف الدكتور إبراهيم لطفي، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة حلوان، تفاصيل التخصصات الموجودة بالكلية والاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، والفئات التي تقبلها الكلية، وأخيرًا فرص العمل بعد التخرج.

برامج كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

وأضاف «لطفي» لـ«الوطن»، أن الكلية بها برنامجين: الأول، حكومي بالمصروفات الجامعية الحكومية وهو بكالوريوس التعليم الصناعي وبه خمس برامج دراسية، وهي برنامج تكنولوجيا السيارات والجرارات وتكنولوجيا الإنتاج وتكنولوجيا التبريد والتكييف وتكنولوجيا الكهرباء وبرنامج تكنولوجيا الإلكترونيات.

الفئات التي يحق لها الالتحاق بالكلية

وأوضح أن الدراسة بهذه البرامج أربعة سنوات، ويحصل الطالب على بكالوريوس علوم صناعي، ويحق له العمل في مدارس التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتًا إلى أن الكلية تقبل نسبة 90% من طلاب الدبلومات الفنية و10% من طلاب الثانوية العامة.

برامج كلية التكنولوجيا

أما عن برنامج التكنولوجيا، أكد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي، أن البرنامج يشمل تخصصين هما الميكاترونكس والسيارات الهجين، موضحاً أن المصروفات الدراسية للبرنامج الواحد تصل لحوالي 9000 جنيه ويتم سدادها على قسطين، وسيتم تخريج الدفعة الأولى من هذه البرامج سنة 2025-2026.

وأشار إلى أن بكالوريوس تكنولوجيا الميكاترونيكس يساعد الخريج على أن يصبح تقنياً ماهراً وقادرًا على تصميم وإنتاج الأنظمة الذكية والصناعات التي تتطلب تقنيات التشغيل الآلي مثل التصنيع والشحن والزراعة، موضحاً أن هذا المجال الدراسي مخصص لتخريج تكنولوجيين ويواجهون تحديات التصميم والإنتاج والتشغيل للأنظمة الميكاترونية.

فرص العمل بعد التخرج

ويوفر البرنامج للطلاب معرفة متعددة التخصصات في أساسيات تصميم وتنفيذ وتشغيل الأنظمة الميكاترونية وتقنيات التحكم بأنواعها وطرق التحكم في الفصول والمختبرات، فهو يمنح الخريجين مهارات حيوية في تكنولوجيا الميكاترونيات الحديثة.

أما عن برنامج تكنولوجيا سيارات الهجين، قال الدكتور إبراهيم لطفي، إن البرنامج يعني دمج التدريس والبحث والنشاط الإبداعي في بيئة تعليمية جذابة ويساعد الخريج أن يكون قادراً على مواجهة تحديات تكنولوجيا إنتاج وتشغيل وخدمة المركبات الكهروميكانيكية الناشئة.