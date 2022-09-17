التقديم للسكن في المدن الجامعية بحلوان.. اعرف خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

كشفت الإدارة العامة للمدن الجامعية بحلوان عن فتح باب التقديم للسكن في المدن الجامعية بحلوان اليوم السبت للطلاب المستجدين الذين تم قبولهم في تنسيق الجامعات، لذلك يبحث الكثيرون عن خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

التقديم للسكن في المدن الجامعية بحلوان.. تعرف على خطوات التسجيل

وفي السطور التالية، تنشر بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لأبنائنا الطلاب، خطوت التقديم للسكن في المدن الجامعية بحلوان والأوراق المطلوبة وفق الموقع الرسمي للجامعة، وجاءت كالتالي:

موعد التقديم للمدينة الجامعية بحلوان

ووفق المعلن من الإدارة العامة للمدن الجامعية، فأن موعد التقديم للمدينة الجامعية بحلوان، بدأ اليوم ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للسكن في المدن الجامعية بحلوان

وللتقديم في المدن الجامعية، فأن الأوراق المطلوبة للتسجيل في المدينة الجامعية بحلوان، هي:

- تحميل الملف الورقي الخاص بالمدن الجامعية واستيفاء البيانات الشخصية للطالب.

- تقديم صورتين من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- صورتان من شهادة ميلاد الطالب.

- تقديم استمارتين بعد استيفاء جميع البيانات.

- بحث اجتماعي للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها.

- إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق للطالب المستجد.

- صورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

- تقديم 12 صورة شخصية للطالب.

- إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.

- صحيفة حالة جنائية «فيش وتشبيه» للطالب.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للضامن.

خطوات التقديم للمدينة الجامعية بحلوان

ويمكن للطلاب الراغبين في التقديم للمدن الجامعية، التقديم من خلال الموقع الرسمي لجامعة حلوان.

ويقوم الطالب بتسجيل مستخدم جديد.

ثم يتم استيفاء البيانات الشخصية للطالب، وتتضمن «اسم الطالب الرباعي، الرقم القومي، الكلية، الشعبة، الفرقة، المحافظة، التقدير، الدرجة، صورة شخصية، رقم الهاتف، القرية، الديانة، اسم ولى الأمر رباعي»

يجري بعدها تحميل المستندات المطلوبة، والضغط على «تسجيل الطلب».