تكريم خاص للفنان صلاح السعدني بمهرجان القاهرة للدراما

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن أبرز أسماء المكرمين من مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، المقرر إقامته الأربعاء المقبل، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني.

أشرف زكي يكشف أبرز أسماء المكرمين

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مهرجان القاهرة للدراما، سيشهد أكثر من فعالية، ومن ضمنها لحظة إنسانية تتسم بالوفاء، نكرم خلالها الفنان الكبير صلاح السعدني، والمخرج الكبير جمال عبد الحميد، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبد القوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي، بالإضافة إلى عدد من الأسماء سيجر الإعلان عنهم على الهواء مباشرة يوم الحفل.

تكريم خاص لفنيين ومخرجين منفذين

أضاف «زكي»، أنه يوجد أيضا فقرة ستقدم خلال الحفل بعنوان «شكرا أسعدتونا»، وهي لحظة وفاء لجيل من العظماء، كما يوجد تكريم فنيين ومخرجين منفذين، بالإضافة لجائزة الإبداع، التي تمنحها النقابة لبعض الرواد، تقديرا لمشوارهم في الحركة الفنية، ليس في مصر فحسب، لكن في الوطن العربي.

مهرجان القاهرة للدراما

الجدير بالذكر، أن مهرجان القاهرة للدراما، مهرجان للدراما المصرية، من المقرر أن يقام كل عام في سبتمبر، لتقييم الأعمال الدرامية المصرية، ويمكن لأي مسلسل مصري من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه في مصر، أو لممثلين مصريين حتى لو كان العمل من إنتاج شركة غير مصرية، المشاركة في المهرجان.