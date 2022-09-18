ضبط «طالبين» دهسا حارسا أثناء التسابق بالسيارات في القاهرة الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيسبوك»، يتضمن قيام سيارتين ملاكي بالتسابق بأحد المحاور المرورية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة واصطدامهم بأحد الأشخاص وفرا هاربين.

بلاغ بالواقعة

بالفحص تبين سابقة ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بتاريخ 6 سبتمبر من أحد الأشخاص «حارس» بقيام سيارتين مجهولتين بالتسابق بالمحور المروري المشار إليه واصطدام أحدهما به وإحداث إصابته بجروح وكدمات متفرقة أثناء سيره أعلى الرصيف.

ضبط الطالبين

أمكن تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما وقائديهما (طالبين لا يحملان رخص للقيادة)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.