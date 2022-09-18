استخراج 49 حصوة من مرارة مريضة بمستشفى قنا الجامعي

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية في قنا، نجاح فريق طبي من أقسام الجراحة العامة والتخدير والعناية المركزة في استئصال وإصلاح ناسور مراري معقد بين المرارة والإثني عشر، واستكشاف للقنوات المرارية، واستخراج 49 حصوة من المرارة والقناة المرارية، وذلك لمريضة عمرها 55 عاما.

يأتي ذلك في إطار الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

انسداد القناة المرارية للمريضة

وأضاف الدكتور محمود عبدالحميد رئيس قسم الجراحة العامة، أن المريضة حضرت إلى عيادة الجراحة العامة بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، وبعد الكشف والفحوصات تبين وجود انسداد وحصوات متعددة بالقنوات المرارية، مع وجود ناسور مراري معقد بين المرارة والإثنى عشر، وهي من الحالات التي تحتاج إلى مهارة خاصة في الجراحة.

الفريق الطبي في مستشفى قنا الجامعي

وضم الفريق الجراحي الدكتور محمود أبوزيد مدرس الجراحة العامة، والطبيب حمدي حامد مدرس مساعد الجراحة العامة، الطبيبة هاجر علي طبيب مقيم بالقسم.

كما شارك أيضا من قسم التخديرالدكتورة زينب مصطفي مدرس التخدير والعناية المركزة، والطبيبة أسماء صبري معيد تخدير وعناية مركزة، وأحمد غانم طبيب مقيم تخدير.

وأضاف الدكتور محمد مبارك مدير مستشفى الحرم الجامعي، أن المريضة بحالة جيدة، وتتلقى العناية الطبية بالقسم الداخلي للمستشفى بعد خروجها من وحدة العناية المركزة.