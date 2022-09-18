تفاصيل حصول مصر على 18 ميدالية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في إيطاليا

علق سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص، على تحقيق مصر 18 ميدالية في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في إيطاليا، موضحًا أنهم كانوا يخططون للبطولة منذ مدة، للمسافات المفتوحة والطويلة، للمراحل السنية ناشئين والكبار والأساتذة، وحققوا 18 ميدالية متنوعة في كل المراحل السنية التي شاركنا فيها، بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات، وهو ما جعلهم يتصدرون قائمة الميداليات.

النتائج كانت مُرضية للغاية

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للغوص، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «عدد الدولة المشاركة في هذه البطولة كان كبيرا، وأبطال العالم كانوا موجودين، وما حدث في هذه البطولات أن النتائج كانت مُرضية للغاية».

التركيز في المعسكر جعل أبطالنا يصلون إلى مرحلة عالية من اللياقة والسرعة

وتابع رئيس الاتحاد المصري للغوص، بأنّ فترة التأهيل كانت مهمة جدا، حيث انتهينا من بطولة الجمهورية، وفي أول أغسطس بدأنا معسكرًا مغلقًا في محافظة الإسكندرية، وكنا نتمرن صباحا وبعد الظهر، في البحر وحمام سباحة؛ للحفاظ على السرعات، إضافة إلى التمارين الأرضية واللياقة البدنية، مشيرا إلى أنّ التركيز في المعسكر جعل أبطالنا يصلون إلى مرحلة عالية من اللياقة والسرعة.