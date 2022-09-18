ضبط طن لحوم فاسدة في البساتين قبل طرحها بالأسواق

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، صاحب ثلاجة بها طن من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها وبيعها وطرحها للبيع والتداول في الأسواق بقصد الغش والتدليس بمنطقة البساتين، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كمية من اللحوم الفاسدة

البداية عندما وردت معلومات أكّدتها التحريات بوجود شخص بمنطقة البساتين بحوزته كميه من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدًا لطرحها وبيعها وطرحها للبيع والتداول في الأسواق بقصد الغش على جمهور المستهلكين وتحقيق الأرباح.

وعقب ورود معلومات الى رجال الشرطة ومباحث التموين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة من ضبط المسؤول عن ثلاجة لحوم كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين وذلك لحيازته داخل الثلاجة المشار إليها كميه قدرها 930 كيلوجرامًا جميعها مجهولة المصدر.

التحفظ على المضبوطات

وعقب التحفظ على المضبوطات، وبمواجهة المسؤول عن ثلاجة اللحوم اعترف أمام اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.