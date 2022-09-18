سفير روسيا بالقاهرة: استخدام الروبل والجنيه في تبادلاتنا سيجعل التجارة أكثر أمانا

أكد جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا في مصر، أن روسيا ومصر لديهما تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي، وبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2021، 4.8 مليار دولار، موضحًا أنه حال استخدمت كلا من روسيا ومصر الجنيه والروبل في التبادل التجاري، سيجعل التجارة أكثر أمانا»، وذلك خلال مكالمة مسجلة عرضها برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ويُعرض على شاشة «القاهرة والناس».

روسيا ومصر لديهم تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي

وأضاف «بوريسينكو»، أن توحيد الجنيه والروبل الروسي في عملية التبادل، ستكون أكثر أمانا لأن الدولار واليورو ليست بعملات آمنة، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يستخدمان عملاتهم كجزء من سياستهم الخارجية أيضا، لذلك استخدام عملاتنا في العمليات التجارية سيساعدنا على تعزيز وزيادة التجارة، وسيساعد مصر على زيادة صادرتها لروسيا، لذلك ستكون خطوة مفيدة لدولتينا، مشيدًا في الوقت ذاته بالعلاقات الاقتصادية القوية بين مصر وروسيا.

نعمل مع مصر لاعتماد العملة الروسية

وأوضح سفير روسيا لدى مصر، أن موسكو تعمل مع نظرائها في مصر، لمحاولة وضع آلية للتبادل بالروبل الروسي على المستويين التجاري والسياحي، وهناك في روسيا ثمّة قيودا على استخدام اليورو والدولار لذا سوف تستخدم روسيا الآن الروبل، أو الجنيه المصري في تعاملاتها الاقتصادية مردفا: «نعمل مع مصر لاعتماد العملة الروسية»، كما يجري العمل الآن مع البنك المركزي المصري لإقرار التعامل ببطاقة «مير» الائتمانية الروسية داخل مصر، وروسيا فخورة كونها من أصدقاء مصر.

مصر تطورت بشكل سريع في الفترة الأخيرة

وأردف جيورجي بوريسينكو، أن مصر تطورت بشكل سريع في الفترة الأخيرة و يتطور التعاون الاقتصادي الروسي المصري بشكل ديناميكي ليس في مجال السياحة فحسب بل أيضا في مجال التجارة.