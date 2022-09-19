حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 19-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتقد البعض أن التغيرات التي تطرأ على حركة الكواكب والنجوم وتأثيرها على الأبراج تؤثر على حالتهم وطاقتهم على مدار اليوم، وهو ما يجعلهم يتابعون تنبؤات الفلك والأبراج بشكل يومي.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 19-9-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، فأن حظك اليوم القمر في مربع برجك وتنصحك الأفلاك بأن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في معاملاتك.

حظك اليوم برج الحمل 19-9-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد يتراجع في مواجهة برجك.. قد تشتد حساسيتك وعليك أن تأخذ الأمور ببساطة.

حظك اليوم برج الثور 19-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يجعلك اليوم تنظر للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك.

حظك اليوم برج الثور 19-9-2022 على الصعيد العاطفي

الروابط العاطفية والأسرية تتوطد اليوم إذا كنت تتحد بعدل مع الأخوة والأحباب وإذا أصريت على نصرة الحق.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-9-2022 على الصعيد المهني

ما زال القمر بمنزلك الثاني مما يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية، فقط حافظ على تركيزك لتتفادى الأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ في برجك يمنحك مشاعر إيجابية ونظرةً ثاقبة.. تتحرك بحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك.

حظك اليوم برج السرطان 19-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يجعلك تشع حضورا وحماسا وتعبر عن نفسك بسهولة.

حظك اليوم برج السرطان 19-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة.

حظك اليوم برج الأسد 19-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء والتكاسل قليلا.. اعتن بصحتك ونظم جهودك.

حظك اليوم برج الأسد 19-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم لا تصر على التحكّم في كل شيء وكل شخص.. راقب في صمت، ولا تتحدث عن أخبارك.

حظك اليوم برج العذراء 19-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يعدك بأجواء حيوية، وقد تساعدك الظروف على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج العذراء 19-9-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يمنحك إشراقة وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الأحباب أو الأصدقاء المخلصين.

حظك اليوم برج الميزان 19-9-2022 على الصعيد المهني

معاكسة القمر لبرجك قد تصيبك بالتوتر والضغط، وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

حظك اليوم برج الميزان 19-9-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحظ يمنحك سحرا وجاذبية، ورغم الضغوط تستطيع أن تتغلب على العقبات.

حظك اليوم برج العقرب 19-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يفتح المجال أمامك لترتيب أحوالك وقضاء أوقات سعيدة.

حظك اليوم برج العقرب 19-9-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يجذب إليك المحبين، ويعمل اليوم من أجل إسعادك.

حظك اليوم برج القوس 19-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتزدهر اليوم مواهبك العملية والحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية وإدارة أعمالك بنجاح.

حظك اليوم برج القوس 19-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر قد يساعدك اليوم على توطيد علاقتك بمن حولك.

حظك اليوم برج الجدي 19-9-2022 على الصعيد المهني

احمِ نفسك ولا تغامر، وكن حذرا ولبقا، وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.

حظك اليوم برج الجدي 19-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك ويجعلك ذلك راغبا في التحرر مما يكبل حركتك ومشاعرك.

حظك اليوم برج الدلو 19-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمدك بكل الإصرار على محاربة الفوضى في شئونك المهنية والمنزلية.

حظك اليوم برج الدلو 19-9-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الحوت 19-9-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاستمتاع بحياتك الاجتماعية والمهنية ويتبعك الكثيرون.

حظك اليوم برج الحوت 19-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأوقات سعيدة مع الأحباب.