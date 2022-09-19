مصادر: فتح باب إصدار بطاقات تموين جديدة لأصحاب «تكافل وكرامة» فقط

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ مكاتب التموين والإدارات التموينية على مستوى المحافظات، فتحت باب تلقي طلبات إصدار بطاقة تموين جديدة لفئة أصحاب معاش تكافل وكرامة فقط، غير المدرجين على منظومة الدعم التمويني، من أجل استخراج بطاقة تموين لهم وإضافة أبنائهم بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة الواحدة.

فئات مسموح لها باستخراج بطاقة تموين جديدة

وأشارت المصادر في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن أصحاب معاش تكافل وكرامة والمرأة المعيلة والمطلقة، فئات تسمح وزارة التموين والتجارة الداخلية لها بـ إصدار بطاقة تموين جديدة، باعتبارهم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم التمويني، مؤكدة عدم قبول أية طلبات لإصدار بطاقات تموين جديدة من أي فئة أخرى إلا إذا كانت حاملة لبطاقة تكافل وكرامة.

شروط إصدار بطاقة تموين جديدة لأصحاب «تكافل وكرامة»

وأوضحت المصادر، أن هناك شرطا رئيسيا لقبول طلبات إصدار بطاقة تموين جديدة من قبل أصحاب معاش تكافل وكرامة، وهو تقديم تقرير من مديرية الشئون الاجتماعية يفيد بأحقيتهم للدعم باعتبارهم من الأسر الأولى بالرعاية، مع استيفاء باقي الأوراق المطلوبة وهي صور من بطاقات الرقم القومي لأفراد الأسرة ومفردات مرتب لرب الأسرة إذا كان يعمل بأي جهة.

وأكدت المصادر استمرار إيقاف قف إصدار بطاقات تموين جديدة بشكل مطلق مع استمرار إيقاف إضافة المواليد أيضا وذلك لعدم إدراج اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة لفتح هذه الخدمات، إذ تم استثناء فئة أصحاب معاش تكافل وكرامة ممن لا يحصلون على الدعم التمويني لاستخراج بطاقات جديدة.