كيفية استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة إلكترونيا.. 5 خطوات

تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات المختلفة، لتوفير الوقت والجهد عن المواطنين، وبين الخدمات التي يبحث عنها الكثيرون، كيفية استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة إلكترونيًا، وذلك عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص الوزارة أو من خلال تطبيق الوزارة على الهواتف.

وفي السطور التالية، نرصد الشروط والخطوات اللازمة لـ كيفية استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة إلكترونيًا، عبر اتباع الخطوات الآتية:

شروط استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة إلكترونيا

تعد موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة، بمثابة إقرار بفقدها رسميًا، وتقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في مركز الشرطة المختص.

1- وجودة شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».

2- أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحًا.

3- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة قيادة السيارة

1- ادخل على بوابة المرور عن طريق الرابط

https://moi.gov.eg/home/directoryservices.

2ـ سجل دخول وإن لم يكن لك حسابا، ويمكن إنشاء حساب على الموقع.

3ـ اضغط على أيقونة دليل الخدمات.

4ـ وفي خانة المرور، اضغط على أيقونة بدل فاقد رخصة قيادة.

5ـ ادخل بيانات الرخصة الخاصة بك، بعد الموافقة على الشروط.

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة السيارة

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

2- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».

ويمكن الاستعلام عن مخالفات رخصة قيادة السيارة، عن طريق بوابة مرور مصر، من خلال الضغط على «مخالفات رخص القيادة»، ثم استيفاء البيانات الخاصة برخصة السيارة، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي ونوع رخصة القيادة، والمحافظة التابع لها المستعلم، ووحدة الترخيص، ثم يضغط على إجمالي المخالفات.

بعد ذلك، ستظهر شاشة موضح بها رقم الرخصة، بالإضافة لإجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة، ثم يضغط الشخص على طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات، ثم يختار وسيلة الدفع الإلكترونية المناسبة له.