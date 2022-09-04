«التموين»: متاح صرف زيادة الدعم الجديدة من فروع المجمعات الاستهلاكية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ المجمعات الإستهلاكية التي تصرف التموين الشهري ومتوافر بها ماكينة صرف السلع التموينية، متاح من خلالها صرف السلع الخاصة بزيادة الدعم التمويني الجديدة، والذي أقرته الحكومة كدعمٍ استثنائي لمدة 6 أشهر لـ9 ملايين و100 ألف أسرة، هم الأكثر استحقاقا للدعم التمويني بواقع أكثر من 36 مليون فرد.

صرف زيادة التموين من المجمعات الاستهلاكية

وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 1300 مجمع تفتح من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، فضلا عن فتح منافذ بقالي التموين طوال أيام الأسبوع دون عطلة أسبوعية.

وبدأت وزارة التموين منذ بداية شهر سبتمبر الجاري في صرف الدعم الاستثنائي للأسر المستحقة الذين تم حصرهم من قبل الحكومة والبالغ قيمته 100 جنيه للبطاقة المدرج عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة المدرج عليها من أسرتين أو ثلاثة، و300 جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من 3 أسر، وذلك في صورة سلع تموينية إضافية على مقررات التموين الشهري المخصص للبطاقة والذي يحدد بناء على عدد الأفراد المدرجين عليها.

قواعد صرف السلع التموينية ضمن زيادة الدعم الجديدة

وحددت وزارة التموين حصة كل أسرة من السلع التموينية الأساسية بقيمة الدعم التمويني الإستثنائي، كالتالي:

- صرف زجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

- صرف 2 كيس سكر لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 8 أكياس للبطاقة.

- صرف كيس أرز وزن كيلوجرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4.

- صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

- صرف كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

- صرف 2 كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

- صرف باقي المستحق من قيمة الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية التي تبلغ 30 سلعة مدعمة.

- عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر.

- يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته فيما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

- يحق للمواطن صرف مستحقاته بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.