أسامة ربيع: تسليم المرحلة الأولى من «إنتاج الوقود النظيف للسفن» مطلع 2025

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس مجموعة «ميرسك» العالمية للنقل البحري سورين سكو، تناول عرض مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر باستثمارات قيمتها 15 مليار دولار، وذلك في منطقة العين السخنة، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من مرحلته الأولى مطلع 2025.

مصر ستدعم «ميرسك» في مشروعاتها بالقناة

وأضاف «ربيع»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «الرئيس أمر بألا يتم التنفيذ في العين السخنة فقط، ولكن يجب عمل شبكة وطنية لتوزيع الوقود الأخضر مثل جرجوب وبرنيس والإسكندرية، وقال سنساعدكم وندعمكم، وميرسك ستدرس الأمر على أن يتم التنفيذ».

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس: «الآن مشروع العين السخنة جاهز باستثمارات قدرها 15 مليار دولار لإنشاء المحطة من أجل إنتاج الوقود النظيف والطاقة المتجددة وتمويل السفن بالوقود النظيف، علاوة على وجود مشروع آخر وهو امتداد رصيف الحاويات في شرق بورسعيد 950 مترا، وجرى ضخ استثمارات في هذا الرصيف بنحو نصف مليار دولار، لكي يصبح مركزا لوجستيا رئيسا في شرق وجنوب المتوسط لتداول الحاويات، وهو ما سيوفر فرص عمل مباشر وغير مباشرة بواقع 1000 فرصة، ليكون مجموع فرص العمل في محطة الحاويات 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة».

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن شركة «ميرسك» من الشركات المتعاونة مع قناة السويس وتضخ استثمارات وتساعد في عملية تشغيل العمالة، علاوة على التدريب، حيث أولى الرئيس السيسي، اهتماما كبيرًا بالتدريب بها في اجتماع اليوم.

وأضاف «ربيع»: «مسؤولو الشركة قالوا إن لديهم برامج جاهزة ومدربين، للتدريب في مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط».

موعد تسليم المرحلة الأولى من المشروع

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «يوم الأربعاء المقبل سأقابل مدير المركز التدريبي الخاص بهم، لتدريب المدراء لدينا، بالإضافة إلى الإدارات والمرشدين، وبعدين هنتوسع ونجيب ناس من الخارج يتدربوا عندنا ونديهم شهادات».

وحول التعاون مع «ميرسك» في إنشاء مشروع إنتاج الوقود النظيف للسفن بـ15 مليار دولار، قال: «الشركة جاهزة، وتتحدث عن تسليم المرحلة الأولى من المشروع في نهاية عام 2024 أو مطلع 2025».