«ربيع»: قائد المركزية الأمريكية «اتخض» لما عرف بمرور 22 ألف سفينة في القناة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّه التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لأول مرة، وهو شخصية شديدة الأهمية، مشيرًا إلى أنّ هذا اللقاء، يعبر عن أهمية مصر والقناة، خاصة أنه لم يكن لقاءً مخططًا.

عرض عن تاريخ القناة

وأضاف ربيع في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد: «قدمنا عرضًا عن تاريخ القناة وعدد شهداء الحفر بواقع 120 ألف مصري، وتوقف عند هذا الأمر وأدرك أن القناة بالنسبة للمصريين أمرًا مهمًا للغاية».

إيرادات ضخمة للقناة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه استعرض حركة الملاحة وأكد له أن إيرادات القناة بلغت 7 مليارات دولار من 22 ألف سفينة: «اتخض من رقم 22 ألف سفينة»، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يزيد عن رقم العام السابق عليه بنسبة 19%.

تأمين المجرى الملاحي

وأكد «ربيع»، أن قائد القيادة المركزية اطمأن على تأمين السفن: «قلت له السنة اللي فاتت معديين 22 ألف سفينة ومحصلش حاجة»، مشددًا على أن القوات المسلحة بنفسها قائمة على تأمين المجرى الملاحي.

وحول أهمية قناة السويس الجديدة، قال: «أكبر مبلغ كنا نحصل عليه 4.8 مليار دولار في السنة، مقابل 7 مليارات دولار في العام المالي 2021-2022، وسنحاول أن نكون أفضل في كل عام عن العام الذي قبله».