العثور على جثة عامل غارقا في الرياح البحيري بمحافظة الجيزة

تعرض عامل للغرق في الرياح البحيري في منشأة القناطر، وعثر الأهالي على جثته طافية اليوم الأحد، وتم انتشال الجثة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ إلى رجال الشرطة

ورد بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بالعثور على جثة أحد الأشخاص طافية بالرياح البحيري، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة عامل، تم تحديد هويته، وتبين إقامته بإحدى قرى منشأة القناطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

انتشال الجثة

وعقب انتشال الجثة تم نقلها إلى المستشفى، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.