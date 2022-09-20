طرق الاستعلام عن مواعيد القطارات 2022.. عبر الهاتف وإلكترونيا

يرغب الكثير في التواصل مع هيئة سكك الحديد لمعرفة مواعيد القطارات، وأسعار التذاكر والأماكن المتاحة للتسهيل على المواطنين في السفر إلى المحافظات المختلفة، ولذلك أتاحت الهيئة عدة طرق للاستعلام عن مواعيد القطارات عبر الهاتف وإلكترونيًا.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، طرق الاستعلام عن مواعيد القطارات 2022، وفق الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت في السطور التالية:

طرق الاستعلام عن مواعيد القطارات 2022

ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر التواصل مع الهيئة عبر الطرق التالية:

- الاتصال على الرقم الأرضي: 0225753555

- أو من الهاتف المحمول: 01274422925

- أو الاتصال على الخط الساخن: 15047

وإذا تعرضت لأى مشكلة داخل رحلة القطار، فيمكن أن تتواصل مع هيئة السكك الحديد عن طريق أرقام استفسارات وشكاوى ومقترحات جمهور الركاب المتواجدين داخل القطارات كالآتي :

الاتصال على الهاتف المحمول: 01220008806.

أو التواصل على رقم الموبايل: 01220008807.

ويمكن التواصل عبر أرقام تليفونات الدعم الفني الشكاوى والاستفسارات الخاصة بحجز التذاكر عن طريق الإنترنت.

- رقم أرضي: 0225769165

- رقم واتس: 01095444407

خطوات حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا

ويمكن للراغبين في حجز تذاكر القطارات إلكترونيا، اتباع التالي:

- الدخول على موقع هيئة سكك حديد مصر، اختيار «خدمات هيئة».

- الضغط على خدمة حجز تذاكر القطارات.

- سيطلب منك تسجيل مستخدم سواء البريد الإلكتروني وكلمة المرور، أو إنشاء حساب إذا كنت مستخدم جديد.

- بعد تسجيل الدخول إلى الموقع.

- قم باختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

- تظهر القطارات المتاحة في ذلك اليوم خلال صفحة تبويب جديدة، وأرقامها ومواعيدها ونوعها وسعر التذكرة، والمقاعد المتاحة.

- يطلب منك تحديد طريقة الدفع، وبعدها إدخال البيانات المطلوبة.

- بعد الدفع تظهر أمامك تفاصيل وبيانات الحجز، تأكد من صحتها ومواعيدها وسعرها.

- قم بطباعة البيان لتكون تذكرتك خلال السفر مع العلم أنه يتم إرسال نسخة من تلك البيانات إلى البريد الإلكتروني.

ويمكنك التوجه في الوقت المحدد وعرض البيانات المرسلة للموظف المختص.