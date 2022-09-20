بدء إعلان جداول البرامج الدراسية للجامعات الأهلية الجديدة لعام 2022

كثفت الجامعات الأهلية الجديدة من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022-2023، سواء في استلام طلبات التقديم لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، أو أعمال التحويلات من كلية لأخرى وفق درجة القبول المقررة لكل كلية والأماكن الشاغرة بها، أو إعلان جداول العام الجديد.

«محمد»: الجامعة تضم برنامجين دراسيين

في البداية يقول الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، إنه تم الانتهاء من إعلان جداول البرامج الدراسية بجامعة شرق بورسعيد الأهلية للعام الدراسي الجديد، وتضم الجامعة برنامجي الأول هو الطب والجراحة العامة بكلية الطب والثاني برنامج هندسة التشييد والبناء بكلية الهندسة.

وأضاف «أيمن» في تصريحات خاصة «لـ«الوطن»، أنه تم قبول 185 طالباً من طلاب الثانوية العامة في برنامج الطب والجراحة العامة، و32 طالباً في برنامج هندسة التشييد والبناء، ويجرى حالياً قبول طلبات التقديم من قبل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

«مندور»: سيتم توفير وسائل انتقال لطلاب الجامعة

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اعتماد الجداول للبرامج التي سيتم بدء الدراسة بها في العام الجامعي 2022-2023، لافتاً في بيان له، توفير وسائل انتقال لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وذلك تيسيراً على الطلاب.

وأضاف «مندور»، أن الجامعات الأهلية تقدم خدمة تعليمية متميزة وتتمتع بسمعة أكاديمية طبية نظراً لكونها منبثقة من الجامعات الحكومية، مؤكداً أنها شهدت إقبالاً كبيراً من قبل طلاب الثانوية العامة هذا العام، وتم قبول ما يقرب من 800 طالب وطالبة في مختلف تخصصات الكلية.

«التعليم العالي»: بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية جديدة

وفي وقت سابق لها، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية ببرامج بينية تواكب احتياجات سوق العمل لأنها مواكبة للثورات الصناعية وتؤهل الطلبة لسوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.