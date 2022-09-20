حديث ودي لوزير الخارجية مع نظيره السعودي: علاقتنا تاريخية راسخة

نشر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صورة للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، أثناء حديث ودي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في أروقة الأمم المتحدة، إذ ذكر سامح شكري، أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، علاقات تاريخية راسخة، وتعاون ممتد لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، ودعم العمل العربي المشترك، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وزير الخارجية يلتقي نظيره الفنلندي

كان وزير الخارجية سامح شكري، التقى اليوم، مع وزير خارجية فنلندا «بيكا هافيستو»، على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أن الوزيرين تطرقا إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وتم التأكيد علي أهمية الانتهاء من الأطر التعاقدية المعلقة لتدشين خطوط جوية منتظمة بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجال الزراعي والاستزراع السمكي، فضلاً عن استشراف مجالات للتعاون فى قطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أبرز محاور لقاء شكري مع نظيره الفنلندي

الوزير شكري استعرض خلال اللقاء، الإمكانات المتاحة للاستثمار في مصر في هذه القطاعات، وما تقدمه من إمكانات لوجستية جاذبة للاستثمار، والمزايا التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب في ضوء عضويتها بالعديد من التجمعات الاقتصادية، كما أكد على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بشكل يعود بالنفع على كلا البلدين، فمحادثات الوزيرين تطرقت لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث حرص الوزير شكري على الرد على استفسارات الجانب الفنلندي بشأن الرؤية المصرية لتداعيات الأزمة الأوكرانية على الدول النامية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والغذاء.