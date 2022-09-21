تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنات).. بالنسب المئوية

بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية أمس، وتحديد الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بجامعة الأزهر بمجموع 94%، والصيدلة 93%، والهندسة 90%، يبحث الطلاب عن تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنات)، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية..

489 درجة الحد الأدنى للقبول بشعبة اللغة العربية لطلاب العلمي (انتظام)

وحددت جامعة الأزهر، تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنات)، فيما يخص شعبة اللغة العربية لطلاب القسم العلمي 489 درجة للانتظام، و393 درجة للانتساب، أما طلاب القسم الأدبي فبلغ تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة شعبة اللغة العربية 436 درجة للانتظام، و395 درجة للانتساب.

453 درجة الحد الأدنى للقبول بشعبة الشريعة الإسلامية لطلاب العلمي (انتظام)

وذكرت الجامعة، أن تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنات) شعبة الشريعة الإسلامية لطلاب القسم العلمي، بلغ 453 درجة (انتظام)، و369 (انتساب)، أما طلاب القسم الأدبي فبلغ التنسيق هذا العام 439 درجة (انتظام)، و(397) للانتساب.

483 درجة الحد الأدنى للقبول بشعبة أصول الدين لطلاب العلمي (انتظام)

وسجل تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنات)، شعبة أصول الدين لطلاب القسم العلمي 483 درجة (انتظام)، و408 (انتساب)، كما بلغ تنسيق شعبة أصول الدين لطلاب القسم الأدبي 461 درجة (انتظام)، و418 درجة (انتساب).

شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية

وعن تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنات) شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية، فقد بلغ الحد الأدنى لطلاب القسم العلمي 526 درجة للانتظام، ولا يوجد بهذا القسم (انتساب)، أما طلاب القسم الأدبي فقد بلغ التنسيق 519 درجة للانتظام.

شعبة الصحافة والإعلام

وبلغ تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنات) شعبة، الصحافة والإعلام لطلاب القسم العلمي 553 درجة للانتظام، ولطلاب القسم الأدبي 551 درجة (انتظام).

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنات) شعبة الشريعة والقانون

وجاء تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنات)، شعبة الشريعة والقانون لطلاب القسم العلمي 493 درجة للانتظام، و416 درجة للانتساب، أما طلاب القسم الأدبي فسجل التنسيق 469 درجة للانتظام، و 412 للانتساب.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

ويمكن مشاهدة نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بنات من هنا، كما يمكن الإطلاع على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بنين من هنا.