«الحوار الوطني» يدعو الكيانات السياسية والأهلية لحوارات جماهيرية بالمحافظات

نشرت إدارة الحوار الوطني، أبرز نتائج الاجتماعين السابع والثامن لمجلس أمناء الحوار، مشيرة إلى أهم النقاط التي انتهيا إليها خلال جلسة السبت الماضي الموافق 17 سبتمبر 2022، التي تضمنت عددًا من النتائج المهمة.

أبرز نتائج الجلسة الأخيرة للحوار الوطني

وتضمنت النتائج، عقد لقاء تعارفي بين مجلس أمناء الحوار الوطني ومقررين المحاور الرئيسية والمقررين المساعدين، وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطني على لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية، وتحديد مهام مقرري اللجان، والاستقرار على كتيب إرشادات قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني، ودعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة.

لقاءات جماهيرية ومشاركة كل الفئات

وكان مجلس الأمناء أكّد خلال اجتماعه الأخير، دعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة على إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرّها مجلس الأمناء وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني لضمان الوصول المتكافئ لكل فئات المجتمع المصري.

ورحب بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري، من أحزاب سياسية، ومجتمع مدني، شخصيات العامة، خبراء، باحثين، وحتى المواطنين من مُقدمي المقترحات والرؤى عبر الموقع الرسمي خلال جلسات اللجان الفرعية، وذلك ضمانًا لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن في الحوار المجتمعي.