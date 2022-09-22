الإحصاء: نقل 7,9 مليــون راكب جوًا عبر الشركات الوطنية خلال 2021 - 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوي عام 2020 - 2021، وجاء في النشرة أن عدد المطارات المصرية التي شهدت حركة شركات الطيران ‏الوطنية بلغت 20 مطاراً.‏

160 ‏طائــرة للشركات الوطنية

ووفقا للنشرة، فإن عدد الطائرات المستخدمة في الشركــات الوطنيــة، وصل إلى 160 ‏طائــرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 57,5 % بعدد طائرات 92 طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام 68 طائرة بنسبة 42,5 %. ‏

وبلــغ إجمـالي الحركـة الدوليـة والمحليـــة لطـــــائرات الركاب والبضائع، للشركــات الوطنيـــة ‏بالمطـــارات 123,7 ألــف رحلة عـــــام 2020 - 2021 وكان للقطاع العام والأعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 66,1 % بعدد رحلات 81,8 ‏ألف رحلة بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 41,9 ألف ‏رحلة بنسبة 33,9%.‏

نقل 7,9 مليــون ‏راكب عـام 2020 - 2021

ووفقا للنشرة، بلغ إجمــالي الحـركة الدوليــة والمحلية للركاب بالشركات الوطنية 7,9 مليــون ‏راكب عـام 2020 - 2021 وكــــان للقطاع العــــام والأعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 55,1 % بعــدد ركاب 4,4 مليون راكب بينما بلغ عدد الركاب 3,6 مليون راكــب بالقطاع الخاص ‏بنسبة 44,9%.‏

وبلغت كمية البضائع المنقولة بواسطة الشركات الوطنية 109,6 ألف طن عام 2020 - 2021 وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 99,3 % بكمية بضائع 108,9 ألف طن بينما بلغت كمية البضائع المنقولة للقطاع الخاص 0,7 ألف طن بنسبة 0,7 % من إجمالي البضائع المنقولة.

كما بلــغ إجمــالي متوسط أعداد المشتغليــن بالشركــات الوطنيــة 34026 مشتغلاً عــام 2020 - 2021 منهم 29970 مشتغل بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 88,1 % بينما بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص 4056 مشتغل بنسبة 11,9 % من إجمالي المشتغلين.