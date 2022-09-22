الإحصاء: نقل 7,9 مليــون راكب جوًا عبر الشركات الوطنية خلال 2021 - 2022
كتب:
ماهر هنداوي
01:15 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوي عام 2020 - 2021، وجاء في النشرة أن عدد المطارات المصرية التي شهدت حركة شركات الطيران الوطنية بلغت 20 مطاراً.
160 طائــرة للشركات الوطنية
ووفقا للنشرة، فإن عدد الطائرات المستخدمة في الشركــات الوطنيــة، وصل إلى 160 طائــرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 57,5 % بعدد طائرات 92 طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام 68 طائرة بنسبة 42,5 %.
وبلــغ إجمـالي الحركـة الدوليـة والمحليـــة لطـــــائرات الركاب والبضائع، للشركــات الوطنيـــة بالمطـــارات 123,7 ألــف رحلة عـــــام 2020 - 2021 وكان للقطاع العام والأعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 66,1 % بعدد رحلات 81,8 ألف رحلة بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 41,9 ألف رحلة بنسبة 33,9%.
نقل 7,9 مليــون راكب عـام 2020 - 2021
ووفقا للنشرة، بلغ إجمــالي الحـركة الدوليــة والمحلية للركاب بالشركات الوطنية 7,9 مليــون راكب عـام 2020 - 2021 وكــــان للقطاع العــــام والأعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 55,1 % بعــدد ركاب 4,4 مليون راكب بينما بلغ عدد الركاب 3,6 مليون راكــب بالقطاع الخاص بنسبة 44,9%.
وبلغت كمية البضائع المنقولة بواسطة الشركات الوطنية 109,6 ألف طن عام 2020 - 2021 وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 99,3 % بكمية بضائع 108,9 ألف طن بينما بلغت كمية البضائع المنقولة للقطاع الخاص 0,7 ألف طن بنسبة 0,7 % من إجمالي البضائع المنقولة.
كما بلــغ إجمــالي متوسط أعداد المشتغليــن بالشركــات الوطنيــة 34026 مشتغلاً عــام 2020 - 2021 منهم 29970 مشتغل بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 88,1 % بينما بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص 4056 مشتغل بنسبة 11,9 % من إجمالي المشتغلين.