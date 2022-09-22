رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«الأنفاق» تبدأ تجربة سحب الدخان من 4 محطات بالخط الثالث الأحد المقبل

كتب:

توفيق شعبان
01:11 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

أعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، أنّه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب، فسيتم اعتبارا من الأحد المقبل في العاشرة صباحا، إجراء الاختبارات الخاصة بأنظمة سحب الدخان بمحطات «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي -الكيت كات» من المرحلة الثالثة (أ) للخط الثالث للمترو، ضمن الاستعدادات الخاصة بافتتاحها للجمهور.

وتناشد هيئة الأنفاق، المواطنين وسكان هذه المناطق، بعدم القلق أو الخوف حال ظهور دخان أو رائحة حريق بتلك المحطات في أوقات إجراء الاختبارات.

 

اقرأ المزيد:

مصدر بـ«المترو»: افتتاح محطات ماسبيرو وصفاء حجازي والكيت كات خلال أيام

المترو يبدأ تنفيذ خطته لمواجهة المتسولين والباعة الجائلين.. تستمر 13 ساعة يوميا

المترو للركاب: التزموا بالكمامة للوقاية من كورونا.. 50 جنيها غرامة للمخالفين

طريقة استخراج اشتراك مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات.. 5 خطوات

بدء استخراج اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب.. متاح طوال أيام الأسبوع
بقلم توفيق شعبان