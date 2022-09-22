«الأنفاق» تبدأ تجربة سحب الدخان من 4 محطات بالخط الثالث الأحد المقبل

أعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، أنّه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب، فسيتم اعتبارا من الأحد المقبل في العاشرة صباحا، إجراء الاختبارات الخاصة بأنظمة سحب الدخان بمحطات «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي -الكيت كات» من المرحلة الثالثة (أ) للخط الثالث للمترو، ضمن الاستعدادات الخاصة بافتتاحها للجمهور.

وتناشد هيئة الأنفاق، المواطنين وسكان هذه المناطق، بعدم القلق أو الخوف حال ظهور دخان أو رائحة حريق بتلك المحطات في أوقات إجراء الاختبارات.