حظك اليوم برج العذراء الخميس 22-9-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج العذراء شخص صريح يتحدث بشكل يصل للوقاحة في بعض الأحيان، كما أنه بارع في إخفاء مشاعرهم ولا يظهرها لأى شخص، فهو يحتاج إلي التأكيد من ثقة الآخرين حتى يمكنهم التحدث بشكل مناسب، كما أنه يتمتع بالمرون والهدوء النفسي الذي يجعله لا يفقد أعصابه بسهولة.

ولمواليد برج العذراء المهتمين والمتابعين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العذراء، أن حظك اليوم على الصعيد المهني: التنافر بين القمر وزحل في منزلي الصحة، يطالبك بالاهتمام بصحتك جيدا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، عليك أن تجنب الفخر والزهو بنفسك.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.