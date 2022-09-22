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حظك اليوم برج الميزان الخميس 22-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:00 ص | الخميس 22 سبتمبر 2022
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

صاحب برج الميزان من الشخصيات الكتومة فهو لا يعبر عن مشاعره بسهوله، بل يميل إلي أن يكون غامضا، على الرغم من أنه اجتماعي يفضل البقاء مع أصدقائه إلا أنه لا يمانع البقاء وحيدًا إذا اقتضى الأمر، كما أنه يحاول مساعدة الآخرين سواء على المستوى المادي أو المعنوي.

ولمواليد برج الميزان المهتمين والمتابعين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزن، أن حظك اليوم على الصعيد المهني: تمتلئ اليوم بالحماس وتجد الأصدقاء بجانبك وقد تجمعك بهم مشاريع واعدة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، المريخ في منزل الحظ اليوم ما يمدك بطاقة عاطفية كبيرة.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.

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بقلم منى سعيد