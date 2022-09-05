خريطة قطع المياه في الدلتا وشمال الصعيد خلال الأسبوع الجاري.. اعرف المناطق

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والشرقية، والفيوم عن انقطاع وضعف المياه عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، بسبب القيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، أو حدوث كسر مفاجئ بخط مياه، أو القيام بأعمال الصيانة في إحدى المحطات المرشحة.

القيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور

بداية من القليوبية، عندما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الرابعة فجراً، لافتة إلى أن سبب الانقطاع راجع إلى القيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

مواعيد ضعف المياه عن المناطق المتأثرة في الشرقية

وفي القليوبية، كشفت شركة المياه عن وجود أعمال صيانة بمحطة شعفورة المرشحة الثلاثاء، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا من نفس اليوم، ما يترتب عليه ضعف المياه عن مركز ومدينة الحسينية.

وأشارت الشركة إلى الانتهاء في الوقت المحدد من أعمال إصلاح خط مياه 12 بوصة بالصوالح بفاقوس، ضمن سياسة الشركة للتعامل الفوري مع الأعطال والكسور لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في الفيوم

وفي الفيوم، أعلنت الشركة عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 500 مم زهر مرن بقرية الجعافرة مركز اطسا ما يؤدي إلى انقطاع المياه عن مناطق عزبتي القاسمية ودياب وتوابعهما.