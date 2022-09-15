مصرع شخص وإصابة 17 آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي الفيوم

لقى شخص مصرعه، وأصيب 17 آخرين، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارة «ميكروباص» وأخرى ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق واصطدما معًا، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بسبب الحادث الذي أغلق الطريق، وملأ الأسفلت بالزجاج المكسور جراء التصادم.

وتوقف المارة على الطريق، وهرعوا لإنقاذ ومساعدة مصابي الحادث، وقدموا لهم مياه الشرب لحين وصول سيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز، ووجود متوفي ومصابين.

انتقال ضباط مركز شرطة الفيوم إلى مكان الحادث

وانتقل على الفور، ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قرب كوبري دمو في حدود محافظة الفيوم، وتبين اصطدام سيارتين بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 17 آخرين.

أسماء المتوفى والمصابين

وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى عبدالله أحمد محمد، 23 سنة، وإصابة 17 آخرين، وهم عبدالحميد خاطر، ورباب سيد، وسالم سيد، وقرني أحمد، ومازن محمد، ويوسف محمد، وعبدالرحمن محمد، ومحمد عبدالرازق، وأحمد طلبة، ورجب محمد، ويوسف جمعة، وأشرف أبو القاسم، ويوسف حمادة، وعبدالله محمود، ومحمد رجب، وحسين عياد.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، والتأمين الصحي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.