مواعيد ضخ المياه بالساحل الشمالي.. اعرف المناطق

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم «الجمعة» الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري 2022 في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

مواعيد وأماكن ضخ المياه في محافظة مطروح اليوم الجمعة

- منطقة «العجارمة مرتفع» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة عزبة «كفر الشيخ» من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «غرب المدينة» من الساعة 10.30 صباحًا حتى الساعة 3.30 عصرا.

- منطقة «السنوسية مرتفع» من الساعة 3.30 عصرا صباحًا حتى الساعة 7.30 مساءً.

آلية تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين بمطروح

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها تتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن على رقم 125 أو من أي تليفون أرضي على الأرقام التالية: «0464949851-0464949852 - 0461251125 - 0464760000 - 0464760001- 0464760002»، أو عن طريق رسائل واتس آب على الرقم «01103971010»، أو عن طريق الرسائل على صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة بالبحر الأحمر

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك فريقا يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن والتعامل معها على الفور.

أرقام التليفونات الأرضية للتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف بالبحر الأحمر

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من أرقام التليفونات يمكن أن يتصل بها المواطنين لتلقي مواعيد ضخ المياه من خلال واتس اب على رقم 01001849993 أو على رقم موبايل 01002899956 أو على الأرقام الأرضية الآتية 0653444590 - 0653444592 - 0653444593 - 0653444595.