نبيل جاسم: الإعلام يلعب دورا مهما في المنطقة العربية

قال الدكتور نبيل جاسم رئيس شبكة الإعلام العراقي ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، إن دور الإعلام حاسم، مشيرًا إلى أنه ربما تكون الغلبة والكلمة الأخيرة للإعلام الذي يلعب دورا حاسما في المنطقة العربية.

الإعلام يلعب دورا حاسما

وأضاف جاسم خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «الإعلام بكل أشكاله يلعب دورا حاسما، وهذا يرجع إلى الأساسات الأولى للإعلام، وكيف يمكن إعادة صياغة خطاب وطني يتبع الدولة في أنظمتنا وليس الحكومات».

وتابع رئيس شبكة الإعلام العراقي ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، أن التجربة أثبتت أن إعلام السلطة ربما لن يكون ناجحا، لأن البقاء للدولة ومفهومها، وبالتالي فإن إعلام الدولة يجب أن يتاح به العديد من المواصفات منها أنه يجب أن يكون موضوعيا ومتوازنا.

وأكد، أن الإعلام العربي يجب أن يكون قادرا على صياغة وسائل ووسائط بمضامين يجب أن تكون محترفة وتحمل طابع التشويق وتتوافر على عناصر حديثة في الجذب وأن يكون المحتوى غنيا: «ليس أمامنا كدول إلا تطوير وسائل الإعلام التي تخاطب المواطن العربي، سواء في وحدته الكلية أو القطرية».

ظلم كبير

وواصل: «منذ عام 2003 تعرض العراق لالتباسات كثيرة بسبب ما جرى، عانينا كثيرا، تعرضنا للكثير من سوء الفهم والظلم والسياسات المنهجية، واليوم ونحن في عام 2022 أقول إننا تجاوزنا الكثير من ذلك، حيث بدأ العالم العربي يستمع إلى العراق وأين تكمن الحقائق، ووسائل الإعلام أصبحت تتناول قضايانا بشكل موضوعي، لأن ما حدث في العراق كان عملية جراحة كبيرة في الدماغ».

وأردف: «حتى البعض ممن كانوا يعتقدون أن ما يجري في العراق مفيد لهم اكتشفوا أن ألسنة اللهب قد تصل إليهم، وغالبية الدول العربية بدأت تعي ما يجري على الأراضي العربية».