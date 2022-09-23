تفاصيل إحالة 3 متهمين بقتل شقيقين في الجيزة للجنايات.. «شراكة محل مخلل»

بركة من الدماء تتوسطها جثتا شابين في مقتبل العمر، حلت ملامح الصدمة والحزن على أهالي منطقة الإمام الغزالي بالمنيرة، عقب حدوث مشاجرة عنيفة بين 5 أفراد، أسفرت عن مقتل شقيقين على يد 3 أشقاء، نتيجة خلافات مالية على شراكة محل مخلل بالمنطقة.

ترصد «الوطن» تفاصيل هذه الجريمة المؤلمة التي أسفرت عن مقتل شقيقين في مقتبل العمر، بعد أن أحالت اليوم النيابة العامة بالجيزة، الأشقاء الثلاثة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

علاقة شراكة انتهت بجثتين

مقاعد متراصة بجوار بعضها، يجلس الشقيقان «أحمد وإسلام» اللذان ذهبا لتأدية واجبهما وقبول دعوة عقيقة لمولود جديد في المنطقة، وفي الجهة المقابلة جلس الـ3 أشقاء، كانت تربطهم جميعا علاقة قوية تطورت إلى شراكة في محل لبيع المخلل.

شراكة استمرت لفترة زمنية طويلة قبل أن تعرف الخلافات طريقها إليهم، انتهت بفض الشراكة، لكن الخلافات المالية لم تنته، وأثناء تواجد الطرفين على مأدبة «العقيقة»، نشبت بينهما مشاجرة تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء، انتهت بمقتل الشقيقين.

تفاصيل الجريمة

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أسرتين في منطقة المنيرة الغربية، ووقوع قتلى وجرحى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبينت صحة البلاغ.

اعتراف المتهمين بارتكاب الجريمة

وبإجراء التحريات تبين سبب نشوب المشاجرة بين الأسرتين، وهو خلاف مالي على شراكة محل مخلل، وجرى القبض على المتهمين الـ3 وهم الأشقاء «سامح وحسن وياسر»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأحالت النيابة العامة، اليوم، المتهمين إلى محكمة الجنايات.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

أوضح محمد ثابت الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهمين أقدموا على تنفيذ جريمة القتل العمد، وعقدوا العزم على القتل حال توجيههم الأسلحة في وجه المجني عليهما، وطبقا للمادة 234 من قانون العقوبات المنصوص عليه، فإن العقوبة المتوقعة على الأشقاء الثلاثة هي الإعدام شنقا.