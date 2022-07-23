بسبب «رش المياه».. تفاصيل مقتل شقيقين بالطالبية بعد مشاجرة مع الجيران

«بسبب رش المياه»، كانت تلك هي الشرارة التي لقى على إثره شقيقين مصرعهما في منطقة الطالبية بعد مشاجرة عنيفة مع الجيران وأفراد أسرتهما، بسبب الخلاف على رش المياه في الشارع، وقتل شقيقه خلال التشاجر، بينما أصيب هو و3 آخرين من أسرته، قبل أن يلقى مصرعه بسبب تدهور حالته الصحية هو الآخر.

تفاصيل مقتل شقيقين بسبب «رشة مياه»

بداية الواقعة كانت بمشاجرة الجيران، والتي ورد بها إشارة إلى المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من إحدى المستشفيات تفيد بـ وفاة عامل بالمستشفى، نتيجة إصابته بسلاح أبيض، وهو شقيق شخص جرى قتله أثناء مشاجرة منذ عدة أيام بسبب المشاجرة ذاتها.

المتهمون مرتكبو الواقعة لم يتمكنوا من الهرب بعد تنفيذ الجريمة، بل تمكن رجال الشرطة من القبض عليهم، وأُخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتجري جهات التحقيقات تحقيقاتها فى تلك الواقعة.

مصرع عامل متأثرا بجراحه في الطالبية

تحريات رجال الشرطة توصلت إلى أن المتوفى أصيب خلال مشاجرة بين أشخاص من جيرانه وأفراد أسرته، ورغم محاولات إسعافه داخل المستشفى إلا أن كل محاولات إنقاذه باءت بالفشل، ويعمل الشقيق الذي توفى بالأمس عاملًا بالمستشفى، ورحل نتيجة إصابته بسلاح أبيض، وهو شقيق شخص جرى قتله أثناء مشاجرة منذ عدة أيام.