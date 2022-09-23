أوكرانيا تعلن مقتل 18جنديًا روسيًا وتدمير 5 طائرات دون طيار

دمر الجيش الأوكراني، 5 طائرات روسية دون طيار، وموقعين للقيادة ومستودع ذخيرة، وفقًا لتصريح قيادة «العمليات الجنوبية»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدة أن وحدات الدفاع الأوكرانية، أسقطت الطائرات في منطقة «باشتانكا»، بمنطقة «ميكولايف»، جنوب البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وشنت القوات الجوية الأوكرانية، أمس الخميس، 13 غارة على القوات الروسية، فيما نفذت «موسكو»، 5 ضربات جوية.

وأشارت قيادة «العمليات الجنوبية»، إلى مقتل 18 من القوات الروسية، جنوب أوكرانيا، وتدمير 3 مدافع هاوتزر من طراز «ماستا بي وإس»، ودبابتين ومركبتين آليتين ومدرعتين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني «بيدرو سانشيز»، إن الحرب «الروسية الأوكرانية»، لها حل سريع، موضحا أن الشخص الذي بدأ الحرب هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن يستطيع إنهاء الحرب هو بوتين.

سانشيز: 400 طن مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

وأكد سانشيز، أن بلاده أرسلت أكثر من 400 طن من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وأعرب المسؤول الإسباني، عن قلقه إزاء تنامي خطر التهديد النووي بعد تصريح بوتين، الذي أكد أن «موسكو» ستستخدم كل الوسائل المتاحة لديها للدفاع عن سيادتها، مضيفا أن العالم بحاجة إلى إصلاح نظام الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الروس، إلى الاحتجاج على قرار التعبئة بالجبهة الأوكرانية، أو تسليم أنفسهم للقوات الأوكرانية، مشيرا في رسالة مصورة، إلى مقتل 55 ألف جندي روسي في الحرب.

من جانبه، أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف أن الجمهورية الروسية، نفذت خطة التعبئة الجزئية التي أعلنها بوتين في البلاد، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى تشكيل وحدات جديدة للقوات المسلحة حتى قبل التعبئة.

بدورها، أكدت ألمانيا استعدادها لاستقبال الفارين من الجيش الروسي، وسط تقارير عن مغادرة العديد من الأشخاص هربا من التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس الروسي.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر الجيماينه تسايتونج» الألمانية، إن الفارين من الجيش الروسي المهددين بالقمع، يمكنهم الحصول على حماية دولية في بلادها، فيما كتب وزير العدل ماركو بوشمان في تغريدة أرفقها بهاشتاج «تعبئة جزئية»، أن كل من يكره مسار بوتين ويحب الديموقراطية الليبرالية مرحب به في ألمانيا.

«براج»: لن نصدر تأشيرات إنسانية للروس الفارين من بلادهم

وفي التشيك، قال وزير الخارجية، إن «براج»، لن تصدر تأشيرات إنسانية للروس الفارين من بلادهم لتجنب التعبئة الروسية، فيما توقعت وزارة الهجرة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل إسرائيل هذا العام رقما قياسا في الهجرة على مدار عقدين بسبب تدفق أعداد كبيرة من روسيا وأوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزراء أوروبيين طلبوا لقاء سيرجي لافروف خلال أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، مارايا زاخاروفا، إلى طلب وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك والفرنسية، كاترين كولونا، وممثل إحدى دول أوروبا الشمالية، لقاء لافروف.

وأضافت زاخاروفا، أن بعض الدول الغربية تحاول إقناع دول أخرى في القارة كانت لديها علاقات اقتصادية وإنسانية تاريخية مع روسيا، بعدم التواصل مع موسكو، موضحة في حديث لقناة «روسيا 1»، أن منظمة «الأمم المتحدة» ليست آلية لتلبية رغبات الغرب، بل منصة لإيجاد حلول وسط.

وأكدت زاخاروفا، أن الدول الغربية لو خشيت الكارثة النووية فعلا، لسعت لإعادة أوكرانيا إلى صوابها، وعملت مع الولايات المتحدة الأمريكية على منع كييف من قصف محطة «زابوريجيا»، للطاقة النووية.

المجر: حزمة جديدة من العقوبات ضد «موسكو»

وأوضحت المتحدثة الروسية، أن إصلاح «مجلس الأمن الدولي»، يجب ألا يجريه الأشخاص الذين يريدون إخضاع الأمم المتحدة لخدمة مصالحهم، فيما قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو عقب اجتماعه مع نظيره لافروف بأن «بودابست»، لا ترى أي جدوى من السعي وراء حزمة جديدة من العقوبات ضد «موسكو».

وفي وقت سابق، ناقش لافروف، في نيويورك، مع الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، تنفيذ صفقة المنتجات الغذائية، وأكد المسؤولان، ضرورة تنفيذها بالكامل.

من جانبه، أجرى، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً بالرئيس فلاديمير بوتين.

وأكد ولي العهد السعودي، استعداد «الرياض» لبذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة، وقدم بوتين، شكره لـ بن سلمان، على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى وأشار الرئيس الروسي، إلى انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة «شنجهاي للتعاون» بصفة شريك حوار.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تطلع الأعضاء لمساهمة «الرياض» الفاعلة في أعمال «شنجهاي للتعاون».

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنها منحت شركة «رايثيون تيكنولوجيز» عقدا بقيمة 985 مليون دولار لتطوير نماذج أولية لصاروخ «كروز» هجومي تفوق سرعته سرعة الصوت.

ارتفاع أسعار الحطب وألواح الخشب في ألمانيا بنسبة 85.7%

اقتصاديا، ارتفعت أسعار الحطب وألواح الخشب في ألمانيا، خلال أغسطس الماضي بنسبة 85.7%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2021، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وأشار مكتب الإحصاء الألماني «ديستاتيس»، أمس الخميس، في بيان، إلى أن أسعار الحطب وألواح الخشب تجاوزت بشكل كبير الزيادة في أسعار المستهلك ككل، موضحا أن أسباب الارتفاع عن المتوسط ​​تتمثل بزيادة الطلب، وزيادة تكاليف الشراء والنقل في قطاع صناعة الأخشاب.

التضخم يرتفع بمعدلات غير مقبولة في بلادها

وأضاف «ديستاتيس»، أنه في ظل ارتفاع أسعار الغاز والنفط والكهرباء، يلجأ المزيد من الناس إلى الخشب كطريقة بديلة للتدفئة، فيما قال المدير التنفيذي لمجموعة «سوناطراك» الجزائرية توفيق حكار، في تصريح للتلفزيون الجزائري، إن الشركة طرحت أكثر من 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في السوق الحرة، معظمها للسوق الإيطالية.

بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن بلادها، أقل تأثّرا بارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالمستهلكين الأوروبيين، مشيرة إلى أن التضخم يرتفع بمعدلات غير مقبولة في بلادها، ويسبب إحساسا كبيرا لدى مواطنيها بانعدام الأمن الاقتصادي في البلاد.