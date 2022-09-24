«مياه أسيوط» تناقش خطة عمل لجان الصرف الصناعي للحفاظ على الشبكات

ناقشت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد آليات عمل منظومة الصرف الصناعي لتفعيل كافة سبل الرقابة على شبكات الصرف الصحي من قبل المنشآت الصناعية، حرصاً على سلامة شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية للمشروعات القومية والسلامة البيئية والصحية للمواطنين القاطنين بالقرب من المنشآت الصناعية.

تفعيل إدارة الصرف الصناعي

وأكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، في تصريحات صحفية، أن تفعيل إدارة الصرف الصناعي تأتي لمتابعة مدى مطابقة الصرف الناتج عن المنشأة الصناعية وفق المعايير المعمول بها في القانون رقم 44 لسنة 2000، والتأكيد على تقنين وضع المنشأة الصناعية القانوني طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1012 لسنة 2018، حتى لا تتعرض المنشأة للمسائلة القانونية وتتحمل أعباء تنقية صرفها.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إلى أنه يتم إغلاق وصلة الصرف الصحي من قبل الجهات المعنية تجنبا لحدوث أخطار في البنية التحتية للمشروعات أو أي أضرار تلحق بشبكات الصرف الصحي من المخلفات الكيميائية والصناعية التي يتم صرفها على الشبكات من قبل المنشآت الصناعية غير مطابقة للحد المسموح به.

متابعة مستمرة لعينات المنشآت الصناعية

وشدد رئيس «مياه أسيوط» على ضرورة المتابعة من قبل اللجنة المشكلة لمطابقة العينات المصروفة للمنشآت الصناعية على شبكات الصرف الصحي، حرصا على إطالة العمر الافتراضي للبنية التحتية حتى لا تتأثر بالعينات المصرفة.