حملات توعية لترشيد استهلاك المياه وتعليم السباكة المنزلية بالجيزة

تُكثف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من حملاتها التوعوية في المحافظة، لتعزيز ورفع الوعي المائي لدى المواطنين بمختلف مدن ومراكز محافظة الجيزة، وقال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن الشركة تعمل مع كل مؤسسات الدولة لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، من حيث توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للجميع.

حملات توعية لترشيد استهلاك المياه

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، نفذ العديد من حملات التوعية للمواطنين، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، شملت مراكز شباب ميت عقبة بالمهندسين، ونزلة ترجم، والفهميين بالصف، وأطفيح.

وأشارت الشركة إلى أنه جرى تسليط الضوء على أهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعمل ورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة داخل المنزل، من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه.

وأكدت الشركة أنه جرى تنفيذ عدد من الندوات والحملات التوعوية بالتعاون مع محافظة الجيزة شملت أحياء الطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة ومجلس مدينة البدرشين، مشيرة إلى أن الندوات تضمنت التوعية بضرورة ترشيد إستهلاك المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وتوزيع مطبوعات تحمل رسائل توعية بأهمية المياه.

ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة

وأشارت الشركة إلى تعاونها مع قصر ثقافة الجيزة، إذ جرى تنفيذ ندوات توعوية في بيت ثقافة أطفيح ومكتبة الهلال الأحمر الثقافية بفيصل ومكتبة منشأة البكاري؛ تهدف إلى التوعية بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه.

وشارك فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالقافلة الطبية بقرية كفر حكيم بمركز كرداسة، بالتعاون مع مديرية الصحة بالجيزة، شملت التوعية بالسلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه، وتوزيع بروشورات تحمل عدد من الرسائل التوعوية.

وشهدت كنيسة العذراء القديمة بالوراق تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، شملت نشر رسالة التوعية بأهمية ترشيد المياه بين رواد الكنيسة، وتوزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية بأهمية المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعمل مسرح عرائس وأنشطة تفاعلية للأطفال، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة.