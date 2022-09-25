وفاة 9 أشخاص غرقا في 7 محافظات خلال 48 ساعة.. ارتفاع الأمواج السبب

تحذيرات كثيرة أطلقتها المحافظات الساحلية خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع بدء فصل الخريف، بسبب ارتفاع الأمواج وزيادة المد والجزر، مما تسبب في زيادة حالات الغرق، حيث لقي 9 أشخاص مصرعهم بينهم 4 أطفال في 7 محافظات مختلفة، فمنهم من انزلقت قدمه وسقط في المياه وجذبه التيار، وآخرين جرفتهم الأمواج والمد والجزر خلال استمتاعهم بالشواطئ السياحية.

ويأتي أبرز وقائع الغرق خلال الأيام الماضية هي وفاة شيف الأقصر غرقاً بعد سقوطه من أعلى المركب الذي يعمل عليه في مياه نهر النيل منذ 5 أيام، وعدم العثور على جثته إلى الآن، فضلاً عن شاب دفع حياته ثمناً لإنقاذ خطيبته من الغرق بينما انزلق هو وتوفي غرقاً مكانها.

استمرار البحث عن جثة شيف الأقصر

5 أيام مرت على غرق الشاب عمرو حسني، شيف الأقصر، في مياه نهر النيل بمحافظة الأقصر، عقب اختلال توازنه وسقوطه من أعلى المركب السياحي الذي يعمل فيه، فيما انتقلت أسرته من محافظة سوهاج إلى الأقصر وينتظرون خروج جثمانه أمام الشواطئ، بينما تنادي عليه والدته أملاً في خروج جثته لتتمكن من دفنه في مقابرهم، مما تسبب في بكاء الجميع، بينما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها للعثور على الجثمان.

غرق شاب أثناء انقاذ خطيبته من الغرق

لقي أحمد مصطفى عبد الجواد، 24 سنة، مصرعه غرقاً في نهر النيل بنطاق مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أثناء إنقاذ خطيبته من الغرق، حيث انزلقت قدمها أثناء انتظار العبّارة، وسارع لينقذها، فغرق هو وأخرجها هي، وابتعلت مياه النيل جثته لثلاثة أيام حتى تم انتشال جثته خلال الساعات القليلة الماضية، وتسليمه لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته وسط حزن شديد.

مصرع طفلة غرقا في المنوفية

وفي محافظة المنوفية، لقيت طفلة مصرعها غرقاً في مجرى مائي بقرية جروان التابعة لمركز الباجور، حيث انزلقت قدمها وسقطت في الترعة، فيما هرع الأهالي لمساعدتها ولكنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة غرقاً وتم تسليم جثتها لذويها الذين قاموا بتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها.

مصرع شابين غرقا في الساحل الشمالي

لقي شابان مصرعهما غرقاً في أحد شواطئ الساحل الشمالي بمنطقة سيدي عبد الرحمن، بنطاق محافظة مطروح، أثناء استحمامهما في المياه، بعدما جرفهما التيار إثر ارتفاع الأمواج والمد والجزر، فيما بحثت قوات الإنقاذ النهري عليهما لسنوات طويلة، حتى عُثر على جثتيهما بعد مرور 24 ساعة على غرقهما، وجرى نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع رضيع غرقا في البحيرة

وفي محافظة البحيرة، لفظ طفل رضيع، سنة ونصف، أنفاسه الأخيرة غرقاً، في ترعة بقرية كفر الشيخ مخلوف، في نطاق مركز إيتاي البارود، فيما جرى انتشال جثة الطفل بمعرفة الأهالي، ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بتسليم الجثة لذويها لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

مصرع طفل غرقا في الغربية

وفي محافظة الغربية، لفظ طفل يدعى عبد العزيز.ا.ه، 17 سنة، أنفاسه الأخيرة غرقاً في بحر شبين، بنطاق قرية المنشأة الجديدة التابعة لمركز السنطة، حيث كان يقوم الطفل بمساعدة المواشي لتشرب من الترعة إلا أنّ قدمه انزلقت وجرفه تيار المياه، وغرق لعدم إجادته السباحة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بالدفن.

وفاة طفل غرقا في شاطئ بورسعيد

لقي طفل مصرعه، غرقاً، في مياه البحر الأبيض المتوسط، بأحد شواطئ محافظة بورسعيد، ليرتفع عدد الغرقى بشواطئ بورسعيد إلى شخصين على مدار 24 ساعة، فيما جرى انتشال الطفل حياً ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، فيما جرى نقل الجثة إلى مستشفى المبرة، تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بالدفن.

غرق شاب في شواطئ بورسعيد

وكان شاب مصرعه، لقي غرقاً في أحد شواطئ بورسعيد، بعدما جرفه تيار المياه إثر ارتفاع الأمواج، وجرى انتشال جثته من خلف الكازينو العائم، ونقل لمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف جهات التحقيق.