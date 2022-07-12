رئيس «الدلتا للسكر»: مستقبل مصر الزراعي يستوعب 70% من مساحة البنجر

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين إن 70% من محصول بنجر السكر المنزرع بالطرق الحديثة للري تمت زراعته بمشروع مستقبل مصر الزراعي، حيث بلغت المساحة 65 ألف فدان.

نجاح الزراعة التعاقدية لمحصول البنجر

وأضاف «أبو اليزيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مشروع مستقبل مصر الزراعي ساهم بقدر كبير في تحديث صناعة السكر من البنجر في مصر، حيث يزرع بطرق ري مطوره وبأصناف عالية الجودة والأنتاجية ل تشهدها مصر في السابق، لافتاً إلى نجاح الزراعة التعاقدية لمحصول البنجر في تلك المنطقة وهو ما يشجع بالتوسع في زراعته في المستقبل بمساحات أوسع.

وأوضح «أبو اليزيد» أنه عقب التوسع في مساحات البنجر وتضاعف المساحة تطلب ذلك أن تواكب مصانع السكر الموجودة هذا التطور والتوسع في مساحات البنجر، وكان لابد من زيادة عدد المصانع وزيادة الكفاءة الاستيعابية لهذه المصانع لترتفع الطاقة الاستيعابية للمصنع لتصبح 21 ألف طن بدلا من 14 ألف طن في اليوم.

تطوير الأداء

أشار أبو اليزيد إلى أن شركة الدلتا للسكر الحكومية تعمل بشكل دائم على تطوير الأداء، ومؤخراً تم ترشيد الطاقة، كما تم التحول الرقمي برقمنة كل معلومات الشركة بما يساهم في وجود نظام محوكم بداية من استلام المحصول من المزارعين بشكل شفاف بنظام الباركورد، الأمر الذي يتيح التتبع الآلي لكافة المراحل.

وأكد أن الدولة المصرية والحكومة تعلم أهمية صناعة السكر كمحصول استراتيجي، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بدعم تلك الصناعة في كافة مراحلها، مشيرا إلى أن وزارة التموين تنسق مع وزارة الزراعة والمالية بشكل دائم لنجاح الموسم الزراعي بحيث يتحصل المزارعون على أموالهم بشكل عاجل، وهو ما ساهم في نحاج المنظومة والارتقاء بها بالشكل المطلوب وأفضل.

وتابع «أبو اليزيد» أن وزارة الزراعة تقدم الإرشاد الزراعي والتوعية وتقدم البذور عالية الإنتاج ويعمل معهد بحوث المحاصيل السكرية على استنباط أصناف بشكل دائم تكون قادرة على مقاومة الأمراض والظروف المناخية ومؤخرا ساهم معهد بحوث المحاصيل السكرية في إنتاج القصب بالشتلة لزيادة إنتاجية الفدان مما يساهم في ترشيد استهلاك المياه.