جراحة ناجحة لطفل يعاني من مرض نادر يصيب القولون في «السويس العام»

نجح فريق طبي بمستشفى السويس العام في إجراء جراحة لطفل يعاني من مرض «هيرشسبُرونج»، وهو مرض نادر وغير معروف لدى الكثيرين، يصيب الأمعاء الغليظة «القولون» ويسبب مشكلات في التخلص من الفضلات.

جراحة نادرة عن طريق الشرج

وأجرى الفريق الطبي المتخصص في جراحة الأطفال بمستشفى السويس العام، هذا التدخل الجراحي النادر عن طريق الشرج، دون أي جروح في البطن، بمشاركة عدد من الأطباء، وهم الدكتور محمد نصر والدكتور محمد الحصري والدكتور أحمد يوسف والدكتور أحمد عبد الستار، طبيب تخدير.

وبحسب الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، فإن مثل هذه الحالات نادرة وتحتاج لمهارة طبية وفنية، كما تحتاج مثل لدقة عالية من الفريق الطبي الذي يجري الجراحة.

عيب خلقي يظهر عند الولادة

وقال الدكتور أحمد محمد نوح، مدير إدارة المستشفيات والمشرف على مستشفى السويس العام، في تصريحات صحفية، إن مرض «هيرشسبُرونج» من الأمراض النادرة التي تصيب الأمعاء الغليظة «القولون» وتسبب مشكلات في التخلص من الفضلات، وتظهر هذه الحالة عند الولادة، أي أنها خلقية، نتيجة لفقدان بعض الخلايا العصبية في عضلات قولون الطفل، وفي غياب هذه الخلايا العصبية التي تحفز عضلات البطن على تحريك محتوياتها عبر القولون، يمكن للمحتويات أن ترتجع وتسبب انسداد الأمعاء، بما يستوجب إجراء جراحة لتحويل مسار الجزء المصاب من الأمعاء الغليظة أو استئصاله.