طبيب أطفال يحذر من المواد الحافظة: تؤدي لإصابتهم بأمراض الكلى

قال الدكتور محمد الفارسي، مساعد طب الأطفال وأمراض الكلى بطب عين شمس، إن معدلات إصابة الأطفال بأمراض الكلى ارتفع للغاية الفترة الماضية خاصة بعد جائحة فيروس كورونا، من 1 لـ2 في الـ 1000 بينما المعدل حاليا أن 8% من الأطفال حديثي الولادة لديها مشكلات في الكلى، وهذا الازدياد ليس في مصر فقط ولكن عالميا.

معدلات الفشل الكلوي لدى الأطفال تتزايد

وأضاف «الفارسي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المواد الحافظة أحد أسباب إصابات الأطفال بأمراض الكلى، كما أن معدلات الفشل الكلوي لدى الأطفال بدأت في ازدياد، متابعا «مكناش بنشوف أطفال عندها فشل كلوي في الفترات الأولى من العمر، لكن دلوقتي بدأ يظهر بعد سنة أو سنتين من العمر».

ولفت أن زراعة الكلى من الموضوعات الهامة للغاية وسيساعد الأطفال، ومشكلات الكلى مقسمة لثلاث أمراض، الأولى عيوب خلقية وتظهر في السنة الأولى عمر الطفل.

المواد الحافظة تؤدي لفشل كلوي

وأوضح أن المرض الثاني مناعي، ويظهر نتيجة لأسلوب الأكل والتعرض لمأكولات مصنعة كثيرا بها ألوان صناعية ومواد حافظة مثل أكياس البطاطس المقلية، ويظهر من عمر سنة لـ 8 أو 9 سنوات، ما يؤدي ذلك لقصور في الكلى، وقد يتطور إذا لم يعالج في البداية ليدخل في مرحلة الفشل الكلوي، ما يضطر معه للغسيل الكلوي، ومع استمراره لا يتحمل الطفل.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية لمكافحة التقزم والأنيميا، وهي مبادرة مهمة، نظرا لأن أغلب أطفال الكلى يكون لديهم مشكلات كبيرة في التقزم وأنواع من الأنيميا لا تستجيب لأي علاج، ومن أعراض الإصابة بالكلى هو وجود دم في البول أو رغاوي.