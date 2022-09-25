«دعم البرامج الجديدة والمتميزة بالكليات» ورشة عمل بآداب عين شمس

نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس، اليوم، ورشة عمل بعنوان «دعم البرامج الجديدة والمتميزة بالكليات» بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بقطاع شئون التعليم والطلاب ووحدة دعم تطوير المشروعات، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

4 برامج دراسية مميزة بكلية الآداب

قالت الدكتورة حنان كامل، القائم بأعمال عميد الكلية، إن الكلية من أوائل الكليات النظرية التي طبقت البرامج المميزة: «فلدينا 4 برامج هما برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية جيوماتكس وبرنامج اللغة الهندية وبرنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية وبرنامج الدراسات الإنجليزية البينية»، موضحة أن هذه البرامج شهدت إقبالاً ملحوظا من الطلاب، نظراً لجودة الخدمة التعليمية بها في إطار سعى الكلية المستمر للتطوير والتحديث فى العملية التعليمية وتقديم خريج متميز قادر على مواكبة سوق العمل.

آليات توصيف البرنامج الدراسي

وأضافت «حنان» في بيان لها: «تضمنت ورشة العمل الجانب النظرى والتطبيقى وتناول الجانب النظرى عدد من الأهداف وهي معرفة وفهم آلية وخطوات تصميم برنامج دراسي جديد أو توصيف برنامج مقترح ومقررات وكذلك خطوات تقرير المقررات والبرامج الدراسية التى تشمل الإطلاع على تجارب الجامعات الأخرى سواء المحلية أو العالمية وتصميم الخطة الدراسية للبرنامج وأخيرا وضع خطة لتقويم البرنامج.أما الجانب العملي فقد تضمن كيفية تصميم برنامج مميز».

وشرحت الدكتورة هويدا عبدالحميد، مديرة إدارة الجودة بالكلية، كلية الآداب كنموذج في تطبيق برامج الساعات المعتمدة وأيضا البرامج المميزة.