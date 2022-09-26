تفاصيل مقتل شاب وإصابة 3 أشخاص على يد ابن عمه بسبب خلافات.. «ولع فيهم»

وسط هدوء الليل والظلام الدامس، دبت حالة من الخوف والذعر على أهالي مركز بنها التابع لمحافظة القليوبية، بعد اشتعال النيران في منزل الرجل السبعيني «فودة» وأصيب بها هو وأولاده الثلاثة، صرخات مرتفعة من النساء ورجال تحاول إخماد النيران بشتى الطرق، إذ يسقط أحد ضحايا النيران الشاب «عبد الفتاح» الذي كان في حالة خطرة من الإصابة، وتسبب بذلك نجل شقيق «فودة» الشاب «محمد».

الخلافات الدائمة التي حولت المنزل لساحة من الحرب، نشبت بين الرجل السبعيني «فودة» ونجل شقيقه «محمد»، بسبب ملكية شقة سكنية في عقار الأول، تحولت المشادة الكلامية الأخيرة بين الطرفين إلى مشاجرة عنيفة تدخل بها أبناء الرجل السبعيني معنفين نجل عمهم، توعد على أثرها الأخير بالانتقام من عمه وأبنائه مهما اختلفت الظروف.

فكرة شيطانية للتخلص من العم

ملامح الغضب والكره، سيطرت على ملامح «محمد»، ظل يدور حول نفسه بحثا عن خطة للانتقام من عمه وأبنائه، إلى أن راودته فكرة إشعال النيران في منزلهم، حسب ما رواه أمام جهات التحقيق خلال الادلاء باعترافاته حول الواقعة، وعندما حل المساء، استقل دراجته النارية وبحوزته زجاجة من الغاز وبها فتيل لإشعال النيران، وعند الاقتراب من منزل عمه، ألقى الزجاجة بداخله، مما أسفر عن اشتعاله وبداخله الضحايا، وفر هاربا.

مصرع أحد الضحايا

إصابات بالغة تعرض لها الرجل السبعيني وأبناؤه الثلاثة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الحروق، خرج منها اثنان في ذات اليوم، بينما ظل الآخران يتلقيان العلاج اللازم، لكن القدر سطر كلماته الأخيرة في حياة الشاب «عبد الفتاح» إذ لقي مصرعه أمس الأحد، متأثرا بإصابته بالحروق، وتم إلقاء القبض على المتهم وتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها، بورود بلاغ من مستشفى كفر شكر المركزي باستقبال 4 حالات إصابة بحروق متفرقة في الجسم لمزارع و3 من أبنائه، إثر قيام ابن شقيق المصاب الأول بمهاجمتهم بزجاجة غاز مشتعلة بسبب الخلافات في قرية ميت العطار مركز بنها، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة بسبب خلافات عائلية بينهما «ملكية شقة».

العقوبة المتوقعة للشاب

وتعليقا على ذلك، أوضح المحامي محمد ثابت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه تهمة الشروع في قتل، مبينا أنه عند صدور التقرير الطبي للمجني عليه الذي يوضح الحالة الصحية للأخير، التي إذا كانت تحتاج علاج أكثر من 21 يوما فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك طبقا لنصوص المادتين 242، و243 من قانون العقوبات.

وتابع «ثابت»، أن بسبب إصابة الشاب ووفاته يواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بخاصة أنه بيت النية وأعد السلاح اللازم لتنفيذ جريمته، وطبقا للمادة 234 من قانون العقوبات المنصوص عليه، فإن العقوبة المتوقعة على الشاب هي الإعدام شنقا.