الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الشباب الفلسطيني إلى «الأقصى المبارك»

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، دخول الشباب الفلسطيني إلى «المسجد الأقصى المبارك»، وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال شددت من انتشارها في القدس المحتلة والمسجد تمهيدا لاقتحامات المستوطنين.

من جانبها، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مجموعة من الشبان الفلسطينيين، أدوا صلاة الفجر في محيط «المسجد الأقصى المبارك» بعد منعهم من الدخول من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونشر موقع «القسطل»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لأداء الفلسطينيين لصلاة الفجر.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فلسطينيين يستقلون دراجة نارية ألقوا عبوتين ناسفتين باتجاه قرب معبر الجلمة شمال جنين الواقعة شمال الضفة الغربية، وأشار موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، إلى أن لم يكن هناك تواجد للجيش في مكان الحادث.

بدورها، ركزت الصحافة الإسرائيلية، على استعدادات مؤسسة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية ونشرها آلاف عناصر الشرطة و22 كتيبة من الجيش في القدس المحتلة والضفة الغربية تحسبا من تنفيذ عمليات وفرض حصار على الفلسطينيين دخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة عصر أمس الأحد ويستمر حتى صباح بعد غد الأربعاء.

وأشارت القناة الـ10 الإسرائيلية، إلى وجود حوالي 50 إنذارا حول تنفيذ عمليات تزامنا مع الأعياد اليهوديةالتي بدأت اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وشهدت بلدات وأحياء مدينة القدس المحتلة، لليوم الرابع على التوالي، مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، فيما أسفرت المواجهات عن اندلاع حريق في بلدة «الطور» بمدينة القدس المحتلة جراء مواجهات اندلعت بين الجانبين.

حريق في الأشجار المحيطة بمستشفى «المطلع» ببلدة الطور

واندلع حريق في الأشجار المحيطة بمستشفى «المطلع» ببلدة الطور، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان الفلسطينيين.كما اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في «حي جبل المبكر» بالقدس المحتلة.

إصابة عشرات الفلسطينيين من سكان «سلوان» بالاختناق

وأصيب عشرات الفلسطينيين من سكان بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مساء أمس الأحد، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل الفلسطينيين

وبثت مواقع مقدسية مقطع فيديو، أظهر اندلاع النيران في أحد المنازل، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت بشكل مكثف صوب الفلسطينيين.كما اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفلسطينيين في بلدة «سلوان» بالقدس المحتلة، وأطلق الفلسطينيون الألعاب النارية تجاه شرطة الاحتلال الإسرائيلية بعد اقتحامها البلدة، التي شهدت اندلاع حريق في أحد منازلها.

الفلسطينيون يطلقون مفرقعات النارية صوب جنود الاحتلال خلال مواجهات «سلوان»

وأطلق الفلسطينيين المفرقعات النارية صوب جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات في «سلوان»، ما أدى إلى هروب جنود الاحتلال، فيما استهدف الفلسطينيين، قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمفرقعات والزجاجات الحارقة في بلدة «بيت إجزا» شمال غرب القدس المحتلة.

وأصيب عدد من المقدسيين بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوبهم في «بيت إجزا».