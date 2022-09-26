رابط وخطوات حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3» أون لاين: متاح حتى 27 أكتوبر

بدأت مكاتب البريد المميكنة أمس، استقبال المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الراغبين في حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3»، حتى يوم 1 أكتوبر المقبل، لشراء كراسات الشروط، ومن ثم استكمال باقي خطوات الحجز.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّ حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3»، سيكون أون لاين من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك عقب سداد مقدم جدية الحجز، بقيمة 15 ألف جنية لوحدات منخفضي الدخل، و22 ألف جنيه لوحدات متوسطي الدخل، ومن ثم يبدأ حجز شقق «سكن لكل المصريين 3» للجميع إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة من يوم 2 أكتوبر المقبل، وحتى 27 أكتوبر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط وخطوات حجز وحدات سكن لكل المصريين 3 أون لاين، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رابط حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3» أون لاين

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنَّه يمكن للمواطنين الراغبين في حجز شقق «سكن لكل المصريين 3»، من منخفضي ومتوسطي الدخل، زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3» أون لاين

حدد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عددًا من الخطوات التى يجب على العميل الراغب فى الحجز، اتباعها كي يتمكن من حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3»، وأول تلك الخطوات هي زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واختيار «تسجيل».

ومن ثم يضغط المواطن الراغب في الحجز على خيار «تقديم طلب وحدة سكنية»، ثم يقرأ الأحكام والشروط جيدا، وهي موجودة بنهاية كراسة الشروط، ومن ثم يدون كل بيانات التسجيل داخل «استمارة الحجز».

يرفع العميل كل الأوراق المطلوبة للحجز، بصيغة «pdf»، ثم بعد ذلك إرسال الطلب، التي تتمثل في: (صورة بطاقة الرقم القومي -سارية، إيصال مرافق غاز، ومياه، وكهرباء، شهادة إثبات دخل، إيصال سداد مقدم الحجز).