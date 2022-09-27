«سِباق الفواكه».. إقبال على الجوافة وتراجع المانجو بأسواق شمال سيناء

شهدت أسواق شمال سيناء إقبالا فوق المتوسط على شراء الجوافة والبلح، فيما تراجعت عملية الإقبال والشراء لفاكهة المانجو برغم أسعارها المعقولة.

وقال سليمان أبو يوسف، أحد تجار الخضار والفاكهة في العريش، لـ«الوطن» إنه تشهد عملية الإقبال بأسواق المحافظة على فاكهتي البلح والرطب، والجوافة، سواء الجوافة البلدي أو الجوافة الإسكندراني، فيما قلت نسبة الإقبال على شراء المانجو الإسماعيلاوي بشكل واضح.

البلح والجوافة والمانجو 10 جنيهات

وأضاف محمد أبو خديجة أحد التجار بأسواق الشيخ زويد، أن سعر كيلو الجوافة البلدي سجل 8 جنيهات، وينقص إلى 5 جنيهات في بعض الأحيان، فيما يواصل البلح والرطب ارتفاعه ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو، وبرغم أن أسعار المانجو تعتبر قليلة هذا العام حيث سجلت 10 جنيهات للكيلو ، إلا أن الإقبال عليها أصبح قليلا جدا مقارنة بالإقبال على الجوافة والبلح.

وقال أحمد سواركة أحد تجار الخضروات والفاكهة بشمال سيناء أن الجوافة البلدي يتم بيعها في السكاسكة وقبر عمير ومناطق جنوب وغرب العريش،وبعض المناطق المحدودة في الشيخ زويد، ولكن الكمية الأكبر هي التي تأتي من مناطق بئر العبد والشوحط وقاطية وقطية وبالوظة ورمانة غرب بئر العبد.

الإقبال على الجوافة الإسكندراني

وأضاف أنه يتم استيراد الجوافة الإسكندراني،التي عليها إقبال كبير جدا في سيناء برغم ارتفاع أسعارها عن 10 جنيهات، وذلك بسبب حلاوتها وقلة البذور بها، وعدم وجود ديدان بها، وتعتبر الإسكندراني الأكثر إقبالا وأكثر شهرة بسيناء.

أما البلح فإن النسبة الكبيرة منه تأتي من مناطق بئر العبد، ولكن سعره ما زال مرتفعا لأنه في بداية الموسم، متوقعا أن ينزل السعر بداية من الأسبوع المقبل حينما تتكاثر الكميات.

المانجو خطر على أصحاب الأمراض ومشاكل الكلى

قال الدكتور مسعد زيدان رئيس قسم الباطنة بمستشفى العريش العام: «لا أنصح أصحاب الأمراض مثل الكلى والضغط والسكر بالإكثار من تناول فاكهة المانجو، لأنها قد تزيد من مشكلات الكلى وتفاقم الأمراض عند المرضى»، موضحا، لـ«الوطن»، أن فاكهة البلح والرطب فيها شفاء ودواء لبعض الأمراض.