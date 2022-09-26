مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق في الفيوم

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات سيارة في الفيوم، بعدما دهسته خلال عبوره الطريق، حيث سقط على الأرض جثة هامدة غارقاً في دمائه، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة أملاً في إنقاذ حياته لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتوقف المارة على الطريق، وأحاطوا بالجثمان وقاموا بتغطيته لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

مصرع شخص

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شخص دهساً أسفل عجلات سيارة على طريق «أبشواي – الفيوم».

الشرطة تعاين الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة أبشواي تحت إشراف المقدم أنور المصري رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه أثناء عبور شخص طريق أبشواي، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضاً ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.

نقل الجثة للمشرحة

واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.