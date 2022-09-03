مصرع عامل سقط من أعلى ونش أثناء عمله داخل أحد المصانع بالفيوم

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى ونش أثناء عمله داخل مصنع الكرتون بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، ليضاف اسمه إلى قائمة شهداء لقمة العيش، بعدما دفع حياته ثمناً لبحثه عن رزقه ورزق أسرته، حيث ارتطم رأسه بقوة فور سقوطه من علو ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، فيما هرعت سيارة الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث لاتخاذ اللازم.

بلاغ بمصرع عامل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً من مصنع كرتون بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بنطاق المركز، يفيد سقوط عامل من أعلى ونش ومصرعه على الفور.

سقط من أعلى ونش

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع شخص متأثراً بإصابته بنزيف في المخ عقب سقوطه من فوق ونش أثناء قيامه بأداء عمله داخل المصنع، حيث اختل توازنه فجأة ولم يتمكن من التماسك فسقط أرضاً.

نقل الجثة للمستشفى

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف، ونقل جثة العامل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتسليم جثمان العامل لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.