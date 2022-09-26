حبس شخصين ضُبطا بـ250 طربة حشيش في أبو صوير بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق، صباح اليوم الاثنين، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، وذلك بعد أن ضُبطا بكميات كبيرة من مخدر الحشيش معدة للبيع.

وناقشت جهات التحقيق المتهمين فيما نُسب إليهما، وكذلك بتحريات ضباط مكافحة المخدرات والمضبوطات التي تم ضبطها بحوزتهما، في حملة أمنية استهدفتهما بمركز أبوصوير في الإسماعيلية.

القبض على المتهمين

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز أبوصوير في الاتجار في الحشيش على نشاط واسع.

واستهدفت الحملة المتهمين، لهما معلومات جنائية، ونجحت في ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبتفتيش السيارة عُثر على كمية كبيرة من الحشيش حوالي 250 طربة للمخدر زنة 25 كيلو جراما.

كما ضبط رجال مكافحة المخدرات مبلغا ماليا وهاتفي محمولا، وتحفظت على المتهمين والمضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حملات مكثفة في الإسماعيلية

واستهدف ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عددا من كبار التجار في الإسماعيلية ومروجي مخدري الحشيش والهيروين، ونجحت في ضبط عنصرين أمس في مدينة فايد من اخطر العناصر الاجرامية.

وضطبت الحملة مع المتهمين 400 طربة حشيش، و15 كيلو جراما من مخدر الهيروين، ومشتملات مكبس لإعادة تدوير المخدر وبيعه مرة أخرى بكميات أكبر.