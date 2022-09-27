حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 27-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمتع صاحب برج الجدي، بأنه قادر على الاستماع ومعالجة ومداوة ومعالجة الجروح، فهو يترك دائمًا أثر طيب في الآخرين، كما أنه رجل العائلة الأول والشريك المثالي والمحب، لكنه متردد يحتاج لوقت طويل لاتخاذ قرار.

خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد كشفت في تصريحات خاصة لـ «الوطن» لمتابعي حركة الفلك والكوكب وتأثيرها على مواليد برج الجدي تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

حظك اليوم على الصعيد المهني قد لا يكون في صالحك، فبسبب وجود القمر في وضع معاكس للبرج يعرضك لأزمات، ونصيحة الفلك هي أن تعتمد على اللياقة والإقناع خلال عرض أفكارك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

تضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، لا يختلف كثيرًا بسبب معاكسة القمر تشعر بالعصبية والانفعال السريع، وينصحك الفلك أن تهدأ وألا تجعل الأمور التافهة تسبب لك الإحباط.

مميزات برج الجدي

يطلق على طفل برج الجدي «دودة القراءة»، نظرًا لحبه للقراءة والدراسة وتطوير مهاراته التعليمية طوال الوقت، ما يجعله متفوق، ويبدو أكبر من عمره